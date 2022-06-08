آمبر هيرد تواصل هجومها: جوني ديب يمضي قدما وحقوق المرأة تتراجع

كشفت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، غضبها الشديد بعد تدشين زوجها السابق النجم جوني ديب حساب عبر تطبيق «تيك توك»، نشر خلاله مقطع فيديو ليشكر معجبيه على دعمهم خلال جلسات محاكمته التي استمرت على مدار 6 أسابيع متواصلة، وجاء الحكم فيها لصالحه وإلزامها بدفع تعويض يتجاوز الـ10 ملايين دولار.

نشر جوني ديب، البالغ من العمر 58 عامًا، مقطع فيديو يضم عددا من المشاهد خلال جلسات المحاكمة وأخرى وهو يصل أمام قاعة المحكمة ويحيي حشود من المعجبين، بالإضافة إلى مشاهد من حفلاته التي قدمها مع عازف الجيتار جيف بيك في المملكة المتحدة، معلقا: «سنمضي جميعا معا»، وحصل «ديب» على 7.3 مليون متابع بعد ساعات من تدشين الحساب الجديد.

آمبر هيرد تعود لمهاجمة جوني ديب.. وعن الحكم ضدها: رسالة خوف لضحايا العنف المنزلي

ومن جانبها، أصدرت آمبر هيرد بيانا صحفيا تنتقد من خلاله زوجها السابق، قائلة: «كما يقول جوني ديب إنه يمضي قدمًا، فإن حقوق المرأة تتراجع»، كما تطرقت إلى الحكم الذي أصدره هيئة المحلفين بإدانتها، «رسالة الحكم إلى ضحايا العنف المنزلي هي الخوف من الوقوف والتحدث علانية»، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

جوني ديب يوجه رسالة إلى جمهوره من خلال «تيك توك»: شكرا لأنصاري الأكثر إخلاصا وثباتا

وعلق الممثل الأمريكي على مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية وحصل على مشاهدات تجاوزت الـ12 مليون مشاهدة، قائلاً: «إلى جميع أنصاري الأكثر تقديرًا وإخلاصًا وثباتًا، لقد كنا معا في كل مكان، ورأينا كل شيء معًا وسلكنا نفس الطريق معًا، وفعلنا الشيء الصحيح معًا وذلك لأنكم كنتم تهتمون، ومرة أخرى لا يمكنني التعبير عن شكري، بخلاف قول شكرًا لكم، لذا شكرا لكم».