نظر استئناف اليوتيوبر أحمد حسن على حكم تغريمه 20 ألف جنيه.. اليوم

تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر الاستئناف المقدم من اليوتيوبر أحمد حسن، بتغريمه مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، بتهمة التعدي على فتاة عبر محادثات إلكترونية.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 262 لسنة 2022 جنح اقتصادي، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع اليوتيوبر أحمد حسن، المتهم بالتحرش إلكترونيا بفتاة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منها أن تذهب معه إلى الفيلا التي يمتلكها، بعدما أعلن عن احتياجاته لفتاة تشارك في تصوير أحد الفيديوهات.

إحالة أحمد حسن للمحكمة الاقتصادية

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة، اليوتيوبر أحمد حسن، إلى المحكمة الاقتصادية، بعد أن وجهت له النيابة تهمة التحرش بفتاة جنسيا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إرسال رسائل منافية للآداب عبر الرسائل الخاصة وطلب منها الذهاب لفيلته الخاصة.

وبعد حدوث الواقعة، ظهرت إحدى الفتيات التي تدعي «سما» في مقطع فيديو بثته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها، وطلبه أن تأتي معه إلى فيلته الخاصة، وبعدها تقدمت ببلاغ إلى الجهات المختصة.

الفتاة تستعين بـ«سكرينات شوتس»

وتحدثت الفتاة خلال مقطع فيديو، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأوضحت أن هناك عددًا من «الإسكرينات شوتس» من المحادثات بينها وبين المتهم اليوتيوبر أحمد حسن، وكان ذلك بعدما شاهدت «ستوري» عبر تطبيق الواتس آب، ويعلن فيه عن احتياجه لفتاة في سن من 20 إلى 35 عاما، لفيلم قصير وفيديو سيتم تصويره، فأعلنت عن رغبتها في في المشاركة، فطلب منها إرسال صورها له وأن تذهب معه إلى الفيلا التي يمتلكها.

وبعدها ظهر المتهم أيضا في مقطع فيديو مع زوجته «زينب»، ونفى الاتهامات الموجهة له، قائلا: «ممكن أي حد يزور أي محادثة»، واستعرض عددا من الاسكرينات المزيفة، مؤكدا أنّه بإمكان أي شخص فعل ذلك.