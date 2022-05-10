من البلاغ لتأجيل الحكم.. القصة الكاملة لاتهام أحمد حسن بالتحرش

قضية أثارت الجدل في الشهور الأخيرة، واستحوذت على جزء كبير من حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي اتهام اليوتيوبر الشهير أحمد حسن بالتحرش بفتاة إلكترونيا، وتكاثرت الأقاويل في هذا الشأن، الفتاة تظهر وتتهمه علنًا بالإثباتات، واليوتيوبر يخرج ويكذب ما تقوله عبر حساباته، حتى تم التحقيق معهما، لتقضي المحكمة الاقتصادية بتغريم أحمد حسن 20 ألف جنيه، قبل أن يطعن على الحكم، وتنظر المحكمة ذاتها في استئنافه اليوم، قبل أن تقرر تأجيل الحكم لجلسة 8 يوليو المقبل.

فتاة تتهم أحمد حسن بالتحرش: طلب صورا خادشة

بداية القصة تعود حينما ادعت فتاة تدعى سما محمد، تعرضها للتحرش من اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، مؤكدة أنها تحدثت معه بعدما أعلن حاجته لممثلات عبر موقع «إنستجرام»، لتأدية أحد الأدوار في فيلم جديد له، مؤكدة في مقطع فيديو عبر «يوتيوب»، أن أحمد حسن طلب منها المجيء إلى منزله لإقامة علاقة غير شرعية وطلب صورا خاصة لها، إلا أنها قررت فضح أمره لتحذير الفتيات منه، وقدمت بلاغا ضده.

أحمد حسن يرد على الاتهامات: كله فبركة

لم يمر وقت طويل على اتهام الفتاة حتى ظهر أحمد حسن في مقطع فيديو عبر صفحته بـ«فيسبوك»، ينفي خلاله التهم الموجهة إليه من «سما»، مستدلا ببعض الأخطاء التي سقطت فيها الفتاة من بينها علامة التوثيق، قائلا: «البنت دي عاوزة تتشهر، وعاوزة تجمع مُتابعين، طبعًا تتكلم على أحمد حسن وزينب عشان تعمل حملة، والشات ملعوب فيه لأن علامة التوثيق ظاهرة جوه الشات، متخلوش حد يضحك عليكم ويشتغلكم، هي عاوزة تتشهر وتتنجم على حسابي وحساب زوجتي وبنتي، حسبي الله ونعم الوكيل».

مفاجأة من «جرائم المعلومات»

النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في واقعة الاتهام بالتحرش، وبتاريخ 17 أغسطس الماضي، مثُلت المجني عليها أمام النيابة العامة، في جلسة تحقيق بدأت الساعة 10:45 صباحا، وشرع المُحقق في سؤالها وأجابت، لتكشف تفاصيل أكثر عن القصة.

وبعد الانتهاء من سماع أقوال الضحية، أمرت النيابة باستدعاء الضابط مُجري التحريات حول الواقعة، وهو من وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمديرية أمن القاهرة، لسؤاله عن الحادث والتحريات الفنية التي أجراها وما أسفرت عنه، بتاريخ 29 أغسطس الماضي، والذي بدوره أكد أن الشريحة المثبتة بمحضر التحريات ومستخدم الهاتف المحمول هو أحمد حسن حسين حسن.

الفحص الفني يفجر مفاجأة

تقرير الفحص الفني، جاء على شكل مقدمة وجدول، وحوت المقدمة رقم المحضر الذي تقدمت به المجني عليها، وكذا ما يثبت تضررها من أحمد حسن، وكذا مستخدم شريحة المحمول، وقال محرر التقرير إنه باستخدام التحريات الفنية والتقنيات الحديثة، تبين أن مستخدم الهاتف المحمول هو المدعو أحمد حسن حسين حسن، ومقيم في البساتين، وكذا عنوانه التفصيلي ورقمه القومي.

وفي أول إجراء رسمي بعد سماع أقوال المجني عليها، أمرت جهات التحقيق باستدعاء اليوتيوبر أحمد حسن، للتحقيق معه وسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه من الطالبة سما محمد زكي 19 عاما.

قرار المحكمة ضد أحمد حسن

وفي 27 مارس الماضي قضت المحكمة الاقتصادية بـ تغريم اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التعدي على فتاة عبر محادثات إلكترونية، مبلغا ماليا 20 ألف جنيه، وذلك في أوراق القضية التي حملت رقم 262 لسنة 2022 جنح اقتصادي، قبل أن يطعن أحمد حسن على الحكم، وتقرر المحكمة الاقتصادية في 29 مارس، قبول الطعن المقدم منه على تغريمه مبلغا ماليا 20 ألف جنيه، وتحديد جلسة اليوم 10 مايو لنظر الطعن.

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الحكم في استئناف اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، على تغريمه 20 ألف جنيه لاتهامه بالتحرش بفتاة تدعى سما محمد، لجلسة 8 يونيو المقبل للفصل فيها.