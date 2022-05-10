تأجيل استئناف اليوتيوبر أحمد حسن في قضية التحرش لـ8 يونيو

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بتأجيل الحكم في استئناف اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، على تغريمه 20 ألف جنيه لاتهامه بالتحرش بفتاة تدعى سما محمد، لجلسة 8 يونيو المقبل للفصل فيها.

تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بمعاقبة اليوتيوبر أحمد حسن، بتهمة مضايقة فتاة عبر المحادثات الإلكترونية، بغرامة 20 ألف جنيه في مارس الماضي، قبل أن يستأنف على الحكم.

وقال المحامي أشرف فرحات دفاع المجني عليها، لـ«الوطن»، إنّ اليوتيوبر أحمد حسن أرسل إلى موكلته رسائل منافية للآداب، وطلب منها صورًا بملابس المنزل وتغزّل في جسدها.

وروت سما محمد ضحية التحرش، في حديثها خلال بث مباشر لـ«الوطن»، تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن واتهامها له بـ التحرش بها جنسيًا، وإيهامها بمنحها دورًا تمثيليًا في فيلم جديد له، حسب ما قالت.

التحريات

وأثبتت التحريات في الواقعة، تورط اليوتيوبر أحمد حسن، في مضايقة فتاة من خلال محادثة على واتساب، بعد ساعات من إعلان حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير ثم ضايقها، وطلب منها الحصول على صور خاصة لها.

وذكرت التحريات التي تمت باستخدام التقنيات الحديثة، أنّ المشكو في حقه اليوتيوبر أحمد حسن، صاحب شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة المضايقة، ووجّهت له اتهامات الحريضه على ارتكاب الفسق.