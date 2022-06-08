مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام عزبة الدارين دائرة مركز أسيوط، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووقوع متوفى وإصابات أمام عزبة الدارين دائرة المركز.

نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث أمام عزبة الدارين دائرة المركز، ونجم عن الحادث مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وجرى التعرف على عدد منهم، وهم «محمود محمد خضر» 26 عاما من قنا، مصابة باشتباه مابعد الارتجاح، وشخص «مجهول الاسم والهوية» 50 عاما تقريبا، ومصاب بغيبوبة تامة، و«أبو زيد أبو حسيبة عطية» 59 عاما، مدرس من ديروط، ومصاب خلع بالكتف الأيسر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.