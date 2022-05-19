إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الجديدة

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع صباح اليوم الخميس، بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل على طريق أسيوط الجديدة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بوقوع حادث وإصابة ثلاثة أشخاص

وتلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل على طريق أسيوط الجديدة، وإصابة 3 أشخاص.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وعلى الفور انتقل ضباط المركز ونقطة شرطة أسيوط الجديدة بقيادة المقدم أحمد خشبة والرائد خالد فؤاد، إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة «237 ملاكي أسيوط»، ملك «م. س» مدير عام بالبنك الأهلي لشمال الصعيد، والذي أصيب بإصابات بالغة وكسور في الضلوع وخلع في الكتف وكدمات وشرخ في الظهر إثر الحادث اذي وقع أثناء عودته من عمله من مغاغة عند مدخل أسيوط الجديدة بالقرب من القرية الذكية.

كما أصيب سائق السيارة الأخرى بكدمات خفيفة، وتم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.