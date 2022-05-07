«مهندسين أسيوط» تنعى شهداء الوطن في حادث غرب سيناء اليوم

أدانت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس أسامة محمد أنور، نقيب المهندسين بأسيوط، وهيئة مكتب النقابة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنقابة، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة خمسة أفراد ومحاصرة عناصر الهجوم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

نقابة المهندسين تنعى شهداء سيناء

ونعت نقابة المهندسين في بيانها، ببالغ الحزن، شهداء القوات المسلحة الذين سالت دمائهم الذكية أثناء تصديهم للهجوم الغاشم في سيناء، وتتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعية الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، شهداء في الجنة وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء.

بيان نقابة المهندسين

وأكدت النقابة أن الهجوم الذي نفذه الإرهابيون، قصد زعزعة أمن واستقرار البلاد وترويع المواطنين، بعد نجاح القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية في محاصرة الجماعات الإرهابية طوال السنوات الماضية، ودحض مؤامراتهم الدنيئة في هدم الدولة المصرية وزعزعة استقرارها وأمنها.

أفعال شيطانية ومحاولة بائسة

وأشارت النقابة في بيانها إلى أن تلك الأفعال الشيطانية ما هي إلا محاولة بائسة لن تزيد المصريين إلا قوة وصلابةً ودعمًا لجهود القوات المسلحة الباسلة في مواجهة تلك العناصر الإرهابية، وتطهير مصر من كافة البؤر الإرهابية.