قناة السويس: حققنا 131 مليار دولار خلال 47 عاما

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة هي أحد أهم شرايين التجارة العالمية والتي يعتمد عليها العديد من السفن والحاويات العملاقة لتصدير المنتجات لمختلف بلدان العالم، مشيرا إلى أنه وما بين عامي 1974 و1975 قامت القوات البحرية المصرية بإزالة 8500 لغم تم زراعتها في عمق القناة.

ربيع: القناة دائما ما تكون مطمعا للدول الكبرى

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن القناة دائما ما تكون مطمعا للدول الكبرى من أجل السيطرة عليها ومن ثم السيطرة على مصر، كما أنها مصدر رئيسي للدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، وخلال 47 سنة فقط حصلت القناة 131 مليار دولار من السفن العابرة من خلالها، «القناة سهلت رحلة السفن بدلا من مرورهم عن طريق رأس الرجاء الصالح، وده وفر ليهم الوقت والجهد والوقود».

وأوضح أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بطول 40 كيلو مترا، من الكيلو 122 حتى الكيلو 162، يستهدف توسعة وتعميق المجرى الملاحي لاستيعاب أجيال جديدة من السفن لم تصنع بعد في إطار التخطيط المستقبلي، لافتا إلى أن العمل يتم بكراكات الهيئة، وقائم على مدار 24 ساعة دون تعطيل المجرى الملاحي حتى لا يؤثر ذلك على حركة السفن بالقناة.

الشعب المصري نجح في جمع 64 مليار جنيه خلال أيام للمساهمة في مشروع قومي عملاق

وأكد أن قناة السويس القديمة، والتي كانت ضمن التصنيف العالمي، لم تكن على المستوى المطلوب، رغم حفرها بعمق 8 أمتار فقط، ووصول عمقها إلى 22 مترا، إلا أنها لم تكن كافية للسفن العملاقة، مشيرا إلى أن أي عطل في أي سفينة كان يعطل سير الملاحة بالمجرى الملاحي: «الشعب المصري نجح في جمع 64 مليار جنيه خلال أيام للمساهمة في مشروع قومي عملاق، وهو ما يؤكد فكرة الالتفاف الشعبي حول الرئيس عبد الفتاح السيسي».