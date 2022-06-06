بنك قناة السويس يعلن أسعار الفائدة للشهادة الدولارية بـ100 دولار

أعلن بنك قناة السويس تفاصيل الشهادة الدولارية وسعر الفائدة بعد الإعلان عن رفع قيمة الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية 200 نقطة على الإيداع والاقتراض.

وذكر البنك من خلال بيان رسمي، تمّ نشره على موقع الإلكتروني الخاص ببنك قناة السويس إنَّ شهادات الادخار الدولارية خاصة بالمصريين والأجانب المقيمين داخل مصر، ويتمّ فتح الشهادة بـ100 دولار وأسعار الفائدة تبدأ من 2 إلى 2.25% على حسب ميعاد صرف الفائدة خلال العام.

وقال بنك قناة السويس في بيانه، إنَّ الشهادة الدولارية للمصرح لهم بربط الودائع من الأفراد المصريون والأجانب المقيمين في مصر ويجب أن تكون العملة بالدولار الأمريكي، مبينًا أنَّه يمكن للعميل أن يشتري الشهادة الدولارية بقيمة 100 دولار أمريكي، وتكون مدة الشهادة 3 سنوات.

أسعار الفائدة للشهادة الدولارية ببنك قناة السويس

قال بنك قناة السويس إنَّ أسعار الفائدة ثابتة طوال مدة الشهادة.

ويتمّ صرف الفائدة على 3 مراحل خلال العام وعلى حسب اختيار العميل: شهري، ربع سنوي، سنوي.

أسعار الفائدة: شهري 2% - ربع سنوي 2.15% - سنوي 2.25%.

وأكّد بنك قناة السويس أنَّه يبدأ العائد من أول يوم عمل يتلو شراء للشهادة مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وحتى 90% من قيمة الشهادة بعملة الدولار ويتمّ تجديد الشهادة لمدة مماثلة حسب رغبة العميل في تاريخ الاستحقاق ووفقا للشروط المعلنة في هذا التاريخ يمكن لصاحب الشهاد أن يسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بكامل قيمتها وبذات العملة مع إمكانية استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من إصدارها وفقاً لجداول الاسترداد المعلنة بالبنك.

المستندات المطلوبة لشراء الشهادة الدولارية

- بطاقة الرقم القوم للمصريين وجواز سفر للأجانب بعد التأكّد من سريان الصلاحية.

- شهادة ميلاد القاصر.

- إيصال كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضي حديثة.

يُذكر أنَّ البنك المركزي المصري أعلن خلال الفترة الماضية رفع سعر الفائدة 2% على عمليتي الإيداع والاقتراض وذلك لمواجهة أزمة التضخم العالمية.