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«عوض»: 260 ألف مواطن انتهت صلاحية بطاقاتهم الزرقاء الخاصة بصرف المعاشات

كتب:

شريف سليمان
09:16 م | الإثنين 06 يونيو 2022
اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدم وقف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية، حتى تحويلها إلى بطاقة ميزة في يونيو الجاري، موضحًا: «كان لدينا 6.5 ملايين مواطن لديهم البطاقات الزرقاء، ونجحنا في العامين الحالي والماضي، في تحويل 5.5 ملايين منهم إلى وسيلة صرف أخرى، ويتبقى لدينا مليون شخص».

وأضاف «عوض» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أن نحو 260 ألف مواطن انتهت صلاحية بطاقاتهم الزرقاء، وهو ما لا يعني إيقاف المعاش، لكن الوسيلة التي يحملها المواطن التي يصرف المعاش من خلالها لم يعد صالحا.

لا تقلقوا.. حل المشكلة في أقرب وقت

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: «في هذه الحالة، أكدنا أن المواطن لا يجب أن يقلق، لكن يكنه التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات لمحل السكن واقرب فرع للبنك الزراعي، وهو واقف سيتم تنشيط البطاقة الزرقاء القديمة لصرف معاش شهر يونيو، وسنمنحه بطاقة ميزة مجانا حتى يتم صرف المعاش بداية من يوليو المقبل».

بدائل البطاقات الزرقاء

وأشار إلى أنّ المواطن الذي يرغب في الحصول على كارت ميزة سيحصل عليه مجانا، كما يمكن فتح حساب في البنك مجانا أيضا، بعد الحصول على موافقة البنك على تحويل المعاش، كما يمكن فتح حساب بريدي لتحويل المعاش على الجهة التي يرغب المواطن فيها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحويل المعاش إلى إحدى شركات الاتصالات التي يريدها المواطن.

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