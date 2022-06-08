شروط تقنين عربات الطعام الثابتة في الحديقة المركزية بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن فتح باب التقنين لأوضاع عربات الطعام الثابتة بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة «إيجي ترك» التي أطلقتها وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، لتوفير فرص عمل مقننة للشباب.

وتهدف العربات لدمج الاقتصاد العام مع الخاص، والقضاء على العشوائية، وتوفير فرص عمل آمنة مرخصة للشباب حتى لا يتعرضون لمضايقات.

وتنشر « لوطن»، شروط تقنين عربات الطعام الثابتة بالحديقة المركزية بكفر الشيخ.

1- يكون المشروع قائماً بالفعل، بمعنى أن يكون الشاب أو الفتاة يمتلكان سيارة طعام موجودة.

2- يحصل المتقدم على موافقة إدارة التنسيق الحضاري على الشكل الحضاري للعربة المراد تقنين وضعها.

الأولوية للتقدم لتقنين أوضاع عربات الطعام الثابتة

3- تكون الأولوية لأسبقية التقدم لكل نوع نشاط، بما يحقق التنوع في الأنشطة في حالة استيفاء الاشتراطات.

3- أن تراعي العربة المراد تقنينها الاشتراطات العامة للبيئة والسلامة والنظافة.

4- يتقدم الطالب لتقنين عربة الطعام الثابتة بطلب إلى إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام لمحافظة كفر الشيخ.

5- موافقة المتقدم على نقل عربة الطعام إلى الحديقة المركزية.

6- يتم تقنين أوضاع عربات الطعام الثابتة وفق القانون رقم 92 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية رقم 111 لسنة 2019م.

7- أن يكون سن المتقدم للحصول على ترخيص عربة طعام ثابتة تجاوز الـ18 عاما.

شهادة صحية وصورة بطاقة الرقم القومي ضمن الشروط

8- أن يقدم طالب تقنين العربة الثابتة شهادة صحية.

9- يقدم المتقدم للحصول على رخصة عربة الطعام الثابتة صورة بطاقة الرقم القومي الخاص به.

10- تقديم صورة المؤهل للمتقدم لتقنين وضع عربة طعام ثابتة.

يذكر أن كفر الشيخ خصصت الحديقة المركزية التي جرى افتتاحها بجوار موقف «كفر الشيخ القاهرة طنطا» قبل فترة، كموقع لعربات الطعام الثابتة التي سيجري ترخيصها.