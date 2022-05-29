«شعراوي»: توفير 769 موقعا في 20 محافظة لتنفيذ مبادرة عربات الطعام المتنقلة

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الحكومة لمشروعات الشباب ، من خلال انشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضارى ، وفى إطار قانونى يضمن الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن والقضاء علي العشوائية ، واظهار الشباب بمظهر يليق بهم محققة أهداف مصر 2030.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه يتم التنسيق مع د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتابعة فعاليات مبادرة تصميم وتنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة " ايجي ترك " والتى أطلقتها الوزارتان ، بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما ، لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال. و أشار اللواء محمود شعراوى الى أنه تم التنسيق مع المحافظات، وتم توفير عدد 769 موقع على مستوى 20 محافظة ، تصلح لإقامة سيارات طعام بها و لا تعوق المرور موضحا تقدم عدد 1327 مواطن بطلبات للترخيص ، وتم إصدار 243 رخصة لسيارات طعام و تم التنسيق بشأنها مع إدارات المرور و هيئة سلامة الغذاء ، و جارى إصدار تراخيص لعدد 148 سيارة أخرى مستواه، وتم قبول عدد 634 طلب وجارى دراسة ترخيصهم .و تابع اللواء محمود شعراوى أن محافظة الإسكندرية وفرت 102 موقعا يصلح للمبادرة ، و الشرقية 85 موقعا ، و المنوفية 71 موقعا ، و أسيوط 61 موقعا موضحا أن المبادرة تهدف الى دمج الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى ، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة ، وتشجيع الشباب علي الاقبال علي المشروعات الصغيرة.

وقال الوزير أن تنفيذ مبادرة "ايجى ترك " سيكون على مدار ال 5 سنوات المقبلة علي مستوي محافظات الجمهورية المختلفة، مثمناً التعاون المثمر و التنسيق المستمر مع وزارة الشباب و الرياضة و الذي يأتي في اطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين وشباب مصر .

و لفت اللواء محمود شعراوى إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لمجال المشروعات الصغيرة ودورها في توفير فرص عمل و تنمية المجتمع المحلي من خلال برنامج "مشروعك" و مشروعات صندوق التنمية المحلية و مشروع "فرصتك فى قريتك" ، وما توفره من مزايا و فرص تدريبية للمتقدمين من الشباب و المرأة ، اضافة الى المساعدة فى تسويق المنتجات من خلال المعارض التى تنظمها الوزارة أو تشارك فيها، و من خلال مبادرة "أيادى مصر" التى أطلقتها الوزارة للتسويق للمنتجات الثراثية والحرفية واليدوية بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمى.

و كشف اللواء محمود شعراوى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة مبادرة "ايجى ترك" من الوزارتين و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، وتقوم اللجنة بوضع خطة تنفيذ المبادرة وآليات التنفيذ و متابعة المشروعات بعد التنفيذ لضمان الإستدامة و تذليل أى معوقات ، و تقوم اللجنة بترشيح الأماكن و الأراضى بالمحافظات ، و استخراج التراخيص اللازمة و توفير التمويل من خلال مبادرة مشروعك اضافة الى عقد دورات تدريبية للشباب لرفع مهاراتهم وتنمية قدراتهم على إدارة مشروعاتهم ، مع الإعلان و الترويج للمبادرة.

و اشار اللواء محمود شعراوى الى أنه تم تقديم العديد من التسهيلات للمتقدمين لمبادرة "ايجى ترك" منها إعداد دليل لمواصفات معتمدة و نماذج بأبعاد و أسعار مختلفة و معدات وتجهيزات تتناسب مع القدرات المالية للمتقدمين لتنفيذ مشروع وحدات الطعام ، مع توفير دراسات جدوى استرشادية ، وتوحيد و تنميط الإجراءات فى المحافظات على أن يتم العملاء فى مقار مشروعك بالمحافظات وعددها 260 مقر لافتا إلى سعي الوزارة الدائم لتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات ، عبر إتاحة التمويل اللازم من خلال مجموعة من البنوك ، بالإضافة إلى تسهيل منح التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ، والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن ، وتحسين نمط الحياة ، وتحقيق تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة فى كافة الوحدات المحلية بالمحافظات .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مجالات وحدات الطعام المتنقلة فى مشروعات الشباب في الاطعمة والمشروبات والأغذية والحرف اليدوية والتراثية والأنشطة الترفيهية ، مضيفاً أنه تم إطلاق منصة مشتركة بين وزارتى التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة لاستقبال طلبات الشباب أصحاب المشروعات للعمل عليها من خلال برنامج مشروعك ، وتسهيل منح التراخيص تعزيزاً لفرص العمل فى مختلف المحافظات المصرية فى القرى والمدن على حد سواء لتحقيق جودة الحياة.