فتح باب تقنين أوضاع عربات الطعام الثابتة بالحديقة المركزية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، فتح باب التقديم لتقنين أوضاع عربات الطعام الثابتة بالحديقة المركزية، على أن يجري تلقي الطلبات بإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام ولمدة 10 أيام.

شروط تقنين أوضاع عربات الطعام بكفر الشيخ

ووضح الإعلان شروط تقنين أوضاع عربات الطعام المتنقلة، أن تكون العربة قائمة بالفعل، والحصول على موافقة ادارة التنسيق الحضاري على الشكل الحضاري للعربة المراد تقنين وضعها، والأولوية لأسبقية التقدم لكل نوع نشاط بما يحقق التنوع في الأنشطة في حالة استيفاء الاشتراطات، ومراعاة الاشتراطات العامة للبيئة والسلامة والنظافة.

وذكر بيان المحافظة، أن الحديقة المركزية إحدى الحدائق العامة المجانية التي أنشأت بمدينة كفر الشيخ بجوار موقف كفر الشيخ القاهرة طنطا، هدية من نادي سيتي كلوب، كما أنشأت المحافظة العديد من الحدائق العامة المجانية شرق وغرب العاصمة، وسيجري تعميم التجربة بمدن ومراكز المحافظة، لتكون متنفسًا لأهالي المحافظة.

افتتاح الحديقة المركزية بكفر الشيخ

وكان محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمحافظين السابقين للمحافظة، افتتحوا الحديقة المركزية، بحضور اللواء صلاح سلامه، محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، واللواء سعيد عمارة، ويونس عبدالرازق، وجوميانه يوسف، ومحمد فوزي، أعضاء مجلس النواب، وزرع المحافظون الأشجار بالحديقة المركزية المجانية.

الحديقة تفتح أبوابها مجانا أمام المواطنين في كفر الشيخ

وفتحت الحديقة أبوابها لاستقبال المواطنين مجانًا، بينما أعلنت محافظة كفر الشيخ إنشاء عدد من الحدائق العامة المجانية لتكون متنفسًا للمواطنين.

يأتي ذلك عقب الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الـ65 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في الرابع من نوفمبر عام 1956م، بمدينة برج البرلس، والتي احتفلت به المحافظة في 4 نوفمبر الماضي.