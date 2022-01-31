آخر فرصة للحصول على «عربات الطعام المتنقلة».. الحق احجز وابدأ مشروعك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن اليوم الإثنين، سيكون الأخير في التسجيل بمبادرة «عربات الطعام المتنقلة»، التي تدعمها الوزارة بالتعاون مع البنك الأهلي، ووزارة التنمية المحلية، في إطار خطة الوزارة، لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين، والمرأة المعيلة، وذوي الهمم.

وأكدت الشباب والرياضة، خلال منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه المبادرة تمكن الشباب من النمو والتطور من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وعلى من يرغب في إقامة مشروعه الخاص، التسجيل على الرابط الإلكتروني للمبادرة.

المستندات المطلوبة للمتقدمين من الأفراد

- صحيفة الحالة الجنائية.

- إيصال حديث لأي من المرافق بمقر السكن: «غاز - كهرباء - مياه».

- صورة المؤهل الدراسي.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

- شهادة الخبرة إن وجدت.

- صورة بطاقة الرقم القومى، وصورة بطاقة الرقم القومي لشخص آخر، يمكن الرجوع إليه.

الأوراق المطلوبة للشركات

- مستخرج رسمى حديث من السجل التجاري.

- البطاقة الضريبية.

- ترخيص مزاولة النشاط.

- مستند ملكية أو عقد إيجار مقر الشركة.

- بالنسبة لمالك الشركة، يقدم نفس المستندات المطلوبة من الشخص الطبيعي.

تمويل العربات من البنك الأهلي

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة، تسمح بتمويل مبادرة «عربات الطعام المتنقلة» من البنك الأهلي، مع مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%.

- يتمثل التمويل الاستثماري في قيمة شراء عربة الطعام المتنقلة كاملة التجهيزات.

- يتراوح سعر العربة ما بين 150-700 ألف جنيه، وفقا لمواصفات وتجهيزات السيارة، بقيمة 85% بحد أقصى من قيمة العربة.

- يضع البنك بوضع تسهيلات على العوائد، عن طريق أقساط ربع سنوية، لمدة 5 سنوات، تتضمن فترة سماح 3 أشهر.