3 نصائح من الأرصاد لمواجهة الموجة الحارة.. وتحذير من «3 ساعات» قاسية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة حارة بدءا من اليوم، حيث يتوقع أن تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، اعتبارا من اليوم حتى مطلع الأسبوع المقبل.

نصائح لمواجهة الحر

وقدّمت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، بعض النصائح المهمة للمواطنين، لتجنب أضرار الموجة الحارة، ومنها الإكثار من تناول السوائل، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعة الذروة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 36 24

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 34 22

طنطا 35 22

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 22

بلطيم 31 21

مطروح 33 22

السلوم 39 21

سيوة 39 21

بورسعيد 30 23

دمياط 29 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 21

العريش 33 22

رفح 32 21

رأس سدر 37 23

نخل 36 18

نويبع 36 23

طابا 34 22

كاترين 32 18

الطور 37 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 24

الفيوم 37 22

بني سويف 37 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 25

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 41 24

أسوان 41 27

أدفو 41 26

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 37 28

أبو رماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 33 26