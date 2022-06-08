الأرصاد تحذر من موجة حر قاسية: اشربوا سوايل وابعدوا عن الشمس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع جديد في درجات الحرارة بداية من اليوم الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل، ونصحت بضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، والإكثار من تناول المياه والسوائل، وارتداء الملابس الصيفية القطنية الفضفاضة أثناء الخروج من المنازل.

طقس شديد الحرارة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس اليوم سيكون شديد الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال وجنوب الوجه البحري، ووسط وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات ومدن جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تتجاوز الـ37 درجة على القاهرة، وتتجاوز حاجز الـ43 درجة على محافظات جنوب البلاد، لهذا يجب تجنب أشعة الشمس في فترات الذروة من الثانية عشر ظهرا وحتى الثالثة عصر.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو 2022 في مصر على النحو التالي:

القاهرة 36-24

الإسكندرية 32-23

وادي النطرون 34-22

طنطا 35-22

شبين الكوم 35-23

دمنهور 34-22

بلطيم 31-21

مطروح 33-22

السلوم 39-21

سيوة 39-21

بورسعيد 30-23

دمياط 29-22

الزقازيق 36-23

المنصورة 35-22

الإسماعيلية 37-22

السويس 36-21

العريش 33-22

رفح 32-21

رأس سدر 37-23

نخل 36-18

نويبع 36-23

طابا 34-22

كاترين 32-18

الطور 37-23

شرم الشيخ 38-27

الغردقة 39-28

مرسى علم 36-24

الفيوم 37-22

بني سويف 37-23

المنيا 37-22

أسيوط 38-25

سوهاج 38-24

قنا 39-25

الأقصر 41-24

أسوان 41-27

أدفو 41-26

أبو سمبل 40-25

الوادي الجديد 41-25

شلاتين 37-28

أبو رماد 36-27

حلايب 34-27

رأس حدربة 33-26

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من تأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة، قادمة من الشرق خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أنها قد تصل إلى 50 درجة مئوية ببعض بلدان الخليج العربي، بسبب منخفض الهند الموسمي، الذى سيؤثر على الجزيرة العربية، والكويت، والعراق.