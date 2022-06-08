عاجل.. الأمن يكشف تفاصيل «معركة الخرطوش» بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على «فيس بوك» متضمناً استغاثة من وجود مشاجرة بين أطراف عائلتين بالمنيا، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

مشاجرة بين عائلتين

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (3 أشخاص)، وطرف ثان (3 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المنيا، إثر حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف الثاني وآخر من الطرف الأول تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري بالهواء دون حدوث أية إصابات.

ضبط طرفي المشاجرة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.