مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادثي سير على طريق العلمين بالساحل الشمالي

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين إثر وقوع حادثي سير، الأول على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، والثاني على الطريق الدولي «العلمين - الإسكندرية»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين وجرى نقل المصابين والجثه إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

7 مصابين في حادث تصادم

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي 7 مصابين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أمام كنيسة العلمين على طريق «مطروح - الإسكندرية»، وهم جبريل جودة جمعة 26 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وسعيد عبدالعزيز قاسم 31 سنة، من بني سويف، ومصاب ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، وجمعة عبدالعاطي محمد 28 سنة، من سوهاج، يعاني من كسر مفتوح بالساق اليسرى، وحمدي إحسان أحمد 32 سنة، من البحيرة، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى، ومحمد مصطفى محمود 28 سنة، من بني سويف، ويعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، ورشا عبدالمقصود أحمد 39 سنة، من الإسكندرية، ومصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد عبدالله علي 21 سنة، من البحيرة، ويعاني من كدمة شديدة بالظهر.

مصرع وإصابة شخصين في حادث سير

كما شهدت العلمين حادث انقلاب سيارة بالكيلو 8 الطريق الدولي الساحلي «العلمين - الإسكندرية»، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر، وهما حمدى أحمد محمد الشربيني 78 سنة، من الجيزة، وتوفي بعد عمل إنعاش القلب له ولم يستجب ولفظ أنفاسه الأخيرة، بينما أصيب أحمد إسماعيل أبوهاشم 32 سنة، من الجيزة، بكدمات بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم.

وانتقلت مباحث العلمين وضباط المرور إلى موقع الحادثين، وجرى فحص الحادثين للتعرف على أسباب وقوعهما، ورفع تقرير للنيابة العامة والتي تولت التحقيق.