تكريم كبير سكرتارية في إدارة التوجيه المالي والإداري بجامعة سوهاج

كرمت جامعة سوهاج، هدى محمد عبدالرحيم، كبير سكرتارية بالإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بالجامعة، لبلوغها السن القانونية، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد جلال، أمين عام الجامعة المساعد، والمحاسب سيد بدوي، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري، وأحمد العارف، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة، وإيهاب كريم، نائب رئيس اللجنة النقابية، ولفيف من أعضاء النقابة، وعدد من مديري الإدارات المختلفة، وزملاء المحتفى بها من إدارة التوجيه المالي والإداري، وأفراد أسرتها.

تقدير العاملين بجامعة سوهاج

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على حرص إدارة الجامعة دائما على تقدير جميع أبنائها من العاملين وتكريمهم لجهودهم وعطائهم طوال فترة خدمتهم، مشيراً إلى أن هذا التكريم هو حق من حقوقهم على الجامعة وفرصة لإثبات المودة والعرفان لجهد وعمل امتد لسنوات طويلة، وتأكيدا على الترابط وتوطيد العلاقات الإنسانية بين جميع منتسبي الجامعة، موجها التهنئة للمحتفى بها ومتمنيا لها حياة سعيدة مليئة بالصحة والعطاء.

خلق جيل جديد ليتولى المهام الوظيفية

وخلال الحفل، أشار المحاسب أشرف القاضي، إلى أن هذا اليوم يعد يوم الوفاء والعرفان لهذه السيدة التي أعطت من حياتها الكثير من أجل إنجاح منظومة العمل بالجامعة، لافتاً إلى أنها من الموظفات التي تحافظ على أسرار العمل بشكل كبير، كما أنها حرصت على خلق جيل جديد من الصف الثاني ليقود المسيرة من بعدها، موجها شكر لإدارة التوجيه المالي والإداري على ما يقومون به من عمل دؤوب، ومقدما تهنئة للمجلس الجديد لنقابة العاملين بالجامعة.

من جانبها ألقت هدى محمد عبدالرحيم، كلمة مختصرة امتزجت فيها العبارات بالدموع عبرت فيها عن عظيم سعادتها بما استمعت إليه من عبارات الثناء والشكر، موجهة الشكر لجميع منتسبي الجامعة ولإدارة جامعة سوهاج بوجه خاص على تلك السنوات التي قضتها داخل الجامعة في خدمة الوطن.