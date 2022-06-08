محافظ كفر الشيخ: إنشاء مركز للكلى وضمه للمستشفى العام

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إنشاء مركزا للكلى في الموقع المحدد له أمام مركز أبحاث وعلاج الكبد، مؤكداً أن لجنة من وزارة الصحة تفقدت الموقع، لإنشائه وضمه لمستشفى كفر الشيخ العام، ليكون مبنى مخصصا لعلاج أمراض الكلى، بحضور الدكتور إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

يأتي ذلك ضمن تطوير المنظومة الصحية التي تشهدها المحافظة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سواء بمديرية الصحة بكفر الشيخ أو مستشفيات الجامعة.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن وزارة الصحة والسكان أرسلت لجنة تفقدت موقع إنشاء مركز الكلى، وستجري اللجنة دراستها لإنشائه مركزاً متخصصا لعلاج أمراض الكلى تابع للمستشفى العام.

إنشاء مركز الكلى يأتي ضمن الاهتمام بقطاع الصحة في كفر الشيخ

يأتي ذلك ضمن اهتمامات الدولة بقطاع الصحة بمحافظة كفر الشيخ، وإنشاء المستشفيات والمراكز المتخصصة التي تشهدها المحافظة، ومنها مركز الأورام الذي سيتم افتتاحه قريباً، والمستشفيات التي تم افتتاحها خلال السنوات الماضية ومنها" مستشفى بلطيم النموذجي، والبرلس المركزي، وقلين المركزي، وسيدي غازي المركزي، و المبنى الجديد بمستشفى كفر الشيخ العام، وجارى إنشاء مستشفى الرياض وبيلا".

حلم إنشاء المركز بدأ منذ 10 أعوام في كفر الشيخ

يذكر أنه جرى عمل «الخوازيق» لمركز الكلى منذ 10 أعوام، وبدأ حلم مشروع مركز الكلى وأبحاث المسالك البولية في كفر الشيخ على يد الجمعية المصرية لحماية مرضى الكلى، والتي نجحت في الحصول على عقد بتخصيص مساحة ألفي متر مربع لإنشاء المبنى، وكان مقرراً أن يتكون من 12 طابقاً، ليكون في خدمة ما يزيد على 4 ملايين مواطن من أبناء كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.