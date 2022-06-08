الأرصاد: نتعرض لكتل هوائية شديدة الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد من اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة من 2 إلى 3 درجات عن القيم التي كانت تسجلها في الأيام الماضية، بسبب تأثرها بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يصحبه كتل هوائية شديدة الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة في النهار والليل.

شعورنا بالطقس في فترة النهار سيكون شديد الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن شعورنا بالطقس في فترة النهار سيكون شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، فيما عدا السواحل الشمالية التي ستكون فيها الأجواء حارة، ولكن في فترات الليل ستكون الأجواء معتدلة تماما على أنحاء الجمهورية كافة.

متوقع أن يساعد نشاط الرياح على زيادة الإحساس بالأجواء المعتدلة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترة المساء، وتحديدا مع ساعات المغرب سيكون هناك نشاطا للرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومن المتوقع أن يساعد نشاط الرياح على زيادة الإحساس بالأجواء المعتدلة ويقلل من نسب الرطوبة في الجو خلال فترات المساء ولن يجعلنا نشعر بدرجات الحرارة المرتفعة التي شعرنا بها في فترة النهار».