إزالة 1509 حالات تعد بمساحة أكثر من 188 ألف متر مربع في سوهاح

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 1509 حالات تعد على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 188 ألفا و97 مترا مربعا على مستوى المحافظة، منذ أكتوبر 2021 وحتى الآن، مشيرا إلى استمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

التعامل الحاسم مع كافة التعديات

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية وأملاك الري يتم تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات، للحفاظ على المقدرات المائية.

الإزالات شملت تنفيذ 866 قرار إزالة

ومن جانبه، أوضح مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ 866 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، وعدد 114 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، وعدد 529 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل.

إزالة تعديات على حرم النيل

وكانت محافظة سوهاج قد أعلنت عن إزالة تعديات على حرم النيل، خلال حملة قامت بها الإدارة العامة لري سوهاج، وحماية النيل بسوهاج، والوحدات المحلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات على النيل والمجاري المائية والري.

وأوضح وكيل وزارة الري بمحافظة سوهاج، أن الحملة استهدفت مساحة 1600 متر بحرم نهر النيل، باستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بسوهاج.