حريق بشارع أسيوط سوهاج يلتهم أخشابا قديمة لسقوط شجرة على عمود كهرباء

سقطت شجرة نخيل على عمود كهرباء لتحدث ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران، حسبما ذكر مالك قطعة أرض فضاء بشارع أسيوط سوهاج، بالساعات الأولى من صباح اليوم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي إخطار من قسم ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق ببعض الأخشاب القديمة المتهالكة بقطعة أرض فضاء بدائرة قسم ثان سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة ثاني سوهاج بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، لموقع الحادث وكذلك وحدة حماية مدنية.

وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب الحريق ببعض الأخشاب القديمة المتهالكة بقطعة أرض فضاء ملك المدعو «علي س ع م» 66 عاما، بالمعاش، ويقيم دائرة قسم ثان لمركز ومدينة سوهاج.

الدفع بسيارة إطفاء

وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات»، وبسؤال مالك الأرض أفاد المذكور بمضمون ما تقدم بأنه فوجئ باشتعال النيران بأرض ملك له، تستغل لتخزين الأخشاب وقد أرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي نتيجة سقوط شجرة نخيل بجانب الطريق على سلك عامود كهرباء بالشارع، وأضاف باحتراق بعض الأخشاب القديمة المتهالكة بقطعة الأرض بقسم ثان سوهاج ونفي الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.