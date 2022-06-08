سوهاج الأول على الجمهورية في العروض المسرحية بـ«التعليم»

حصدت مدرسة ناصر الإعدادية بنات بإدفا التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الفنون المسرحية لعام 2022، بوزارة التربية والتعليم.

العروض المشاركة بالمسابقة

وقد شارك فريق المسرح بمدرسة ناصر الإعدادية بنات بإدفا بمركز وميدنة سوهاج بمسابقة المسرح بالعرض المسرحي «لا تستهين بالآخر» وعرض «حلم ماريونيت».

التصعيد من المحافظة على الجمهورية

وتم الحصول على المركز الأول بمسابقة المسرح على محافظة سوهاج ليتم التصعيد على مستوى الجمهورية والحصول على المركز الأول أيضا، إجمالا على العرضين.

مشاركة 11 طالبة بالعروض المسرحية

وشارك بالعرض 11 طالبة من المدرسة كان لثلاثة منهن البطولة بالعروض المسرحية وهن منه الله أحمد عبد الحفيظ وجونير مجدى عزيز وبسنت حمادة السيد.

الإشراف على العروض المسرحية

وأشرف على العروض المسرحية محمد صلاح الدين الموجه العام بتوجيه التربية المسرحية بسوهاج وناجى شيحة الموجه الأول بالمحافظة وعلى إمام أبوسحلى موجه التربية المسرحية للمدرسة.

أحداث العرض المسرحي «لا تستهين بالآخر»

يذكر أن العروض المسرحية المشاركة بالمسابقة، تأليف وإخراج، جيهان هلال معلم خبير لغة عربية بمدرسة ناصر الإعدادية بنات بإدفا، والتي أوضحت بحديثها لـ«الوطن» أن عرض «لا تستهين بالآخر» يدور حول تقديم قيم أخلاقية من خلال مناظرة شعرية باللغة العربية الفصحى بين رئيس البدو وشاعر معروف، تم دعوته إلى طعام البدو، ليسخر الشاعر من البدو وحياتهم ويبدأ السجال الشعرى بينه وبين البدو.

أحداث العرض المسرحي «حلم ماريونيت»

بينما تدور أحداث العرض المسرحي «حلم ماريونيت» حول عروسة ماريونيت تحلم أن تصبح حرة كالبشر وتظل تسرد أحلامها التى تريد أن تحققها عندما تصبح بشرا.