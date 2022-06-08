تنسيق الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2022

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تنسيق الثانوية العامة للقبول بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي المقبل، وبلغ 235 درجة للقبول بمدارس الثانوي العام بجميع مدارس المحافظة الثانوية.

تنسيق الثانوية العامة محافظة سوهاج

وأضاف الفقي أنه تم تنسيق الثانوية العامة محافظة سوهاج، والقواعد العامة لقبول المستجدين للعام الدراسي 2022/2023، حيث تم تحديد 235 درجة للقبول بمدارس الثانوي العام بسوهاج.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تحديد 235 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوي العام للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية، وتحديد 220 درجة كحد أدنى للطلاب دارسي اللغة الفرنسية.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني مايو2022م، بنسبة نجاح 71%.

امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن جانبه أوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 90 ألفا 844 طالبا وطالبة، حضر منهم 90 ألفا 234 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألفا 774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 71%، لافتا إلى حصول الإدارات التعليمية بـ«دار السلام، والبلينا، وجرجا» على المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الإدارات التعليمية بالنسبة لعدد الحاصلين على 70% فأكثر تلتها بالترتيب إدارات «المراغة، وجهينة، وسوهاج، وأخميم، والمنشاة، وساقلتة، وطهطا، وطما».