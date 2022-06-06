شركة مياه القاهرة تبدأ برامج تدريب صيفية لطلاب الجامعات

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة القاهرة عن بدء تنفيذ برامج تدريب صيفية لطلاب الجامعات والمعاهد المختلفة، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة تجاه شباب الوطن، وتطوير وبناء كوادر متميزة، في مختلف مجالات عمل الشركة، لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وبناءً على تعليمات المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة.‏

متطلبات التقديم للتدريب بشركة مياه القاهرة

وكشفت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب بالقاهرة، عبر منشور على الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن متطلبات التقديم لتدريب طلاب الجامعات والمعاهد المصرية كالآتي:

- يتم قبول طلبات التدريب الصيفي للطلاب المسجلين بالجامعات والمعاهد المصرية.

- يجب أن يكون الطالب داخل النطاق الجغرافي لشركة مياه الشرب بالقاهرة.

- الأولوية لطلاب السنوات الأخيرة وأسبقية التقديم.

- يتم توزيع الطلاب وفقاً لمحل الإقامة المسجل ببطاقة الرقم القومي.

- يتم تدريب الطلاب لمدة أسبوع أو أكثر حسب ماتراه إدارة الشركة.

- يستبعد من التدريب الطلاب الذين تم تدريبهم سابقاً بالشركة.

المستندات المطلوبة لتقديم الطلاب للتدريب الصيفي

تتضمن المستندات المطلوبة للتقديم لطلاب الجامعات والمعاهد للتدريب الصيفي كالتالي:

- خطاب من الكلية موجه لشركة مياه الشرب بالقاهرة بالتدريب الصيفي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من كارنية الكلية.

- استيفاء النموذج الخاص بالتدريب الصيفي.

كما تستقبل الإدارة العامة للتدريب الطلبات المجمعة من الكليات، على أن تتوافر متطلبات التقديم والمستندات المطلوبة.

مكان ومواعيد تقديم الطلبات

تستقبل الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب بالقاهرة الطلبات المقدمة من الطلاب يومياً، حتى 15 من شهر يونيو الجاري 2022، من الساعة 10.00 صباحاً وحتى الساعة 2.00 ظهراً، بمقر الإدارة العامة للتدريب بمسطرد، على عنوان الإدارة العامة للتدريب: محطة مياه الشرب بمسطرد - شارع شركات البترول - بجوار مدرسة الزراعة.

الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين

يتم الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين وأماكن ومواعيد تدريبهم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، على صفحة الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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