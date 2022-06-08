«الجامعات» في ثاني أسبوع امتحانات: لم نرصد أي مشكلات حتى الآن

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، في أسبوعها الثاني على التوالي، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحين أن حالات الغش التي تم رصدها حتى الآن محدوة، مؤكدين أن التوسع في الاختبارات الإلكترونية والموضوعية ساهمت في تقليل نسب الغش الجماعي والإلكتروني، منوهين إلى أنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق قوانين وقواعد قانون تنظيم الجامعات بشأن عقوبات الغش.

حالات الغش بامتحانات الجامعات محدودة

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مضيفا أن حالات الغش التي جرى رصدها حتى الآن لا تقارن بالسنوات الماضية وأنها محدودة، مؤكدا أن التوسع من الاختبارات الإكترونية والموضوعية ساهم في تقليص عدد حالات الغش، منوها إلى أن الامتحانات تسير بصورة منظمة وهادئة وأنه جرى التشديد على ضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف الكليات في أسرع وقت.

امتحانات الجامعات

ومن جانبه، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، التشديد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بشان امتحانات التيرم الثاني، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مشيراً إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وكذلك التشديد على ضرورة السرعة في تصحيح أوراق الامتحانات وإعلان نتائجها في أسرع وقت.