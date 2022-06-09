أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس 9-6-2022

البحث عن أسعار الخضروات اليوم، على قائمة اهتمامات ربات البيوت، خاصة العاملات منهن، الذين يشترين ما يحتاجه المنزل من الخضروات بشكل أسبوعي، نظرا لطبيعة أعمالهن التي لا تتيح لهن الذهب يوميا إلى الأسواق المختلفة لشراء احتياجاتهن.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضروات في الأسواق المحلية المصرية، اليوم الخميس الموافق 9 يونيو، على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 8 و12 جنيها حسب جودتها، كما سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 7.30 جنيه، وبلغ سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسعر القلقاس 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الباذنجان الأسود الرومي والعروس 6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البسلة الخضراء سعر 8 جنيهات، كما تراوح سعر الملوخية بين 6 و8 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر كيلو البصل الأصفر 3 جنيهات، كما بلغ سعر كيلو الفلفل الأخضر 6 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

بلغ سعر كيلو الملوخية بين 3 و5 جنيهات، كما بلغ سعر الفاصوليا بين 5.5 و6.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الجزر بين 1.5 و3.5 جنيه، وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 2.25 حتى 3.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه، واختلف سعر الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه للكيلو، كما بلغ سعر الباذنجان الرومي للكيلو بين 1.5 حتى 2.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو من الخيار البلدي من 2 إلى 3 جنيهات، في حين تراوح سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات للكيلو الواحد.

وبلغ سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات، في حين تراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان بين 5 و8 جنيهات، وبلغ سعر البصل بين 1.25 و2.25 جنيه، وتراوح سعرالطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.