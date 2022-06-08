أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء 8-6-2022

تعد الخضروات من أهمّ المواد الغذائية التي ينصح الأطباء بتناولها بشكل مستمر لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها بشكل دوري، والعمل على استمرارية الوظائف الحيوية المختلفة، فهي تساعد على بقاء الجسم بصحة جيدة.

كما أن الخضروات مصدر مهم للألياف وتزيد من مناعة الجسم، وتقلل من فرص الإصابة بالسمنة حيث أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأربعاء 8 يونيو، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات، كما سجلت الطماطم سعر يتراوح بين 9 و11 جنيها للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر أصفر دون عروش 5 جنيهات، وسجل القلقاس سعر 10 جنيهات، وسجل الباذنجان الأسود الرومي والعروس سجل سعر6 جنيهات.

وسجل كيلو البسلة سعر 8 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجلت الملوخية سعر 10 جنيهات للكيلو، وسجل سعر كيلو البصل الذهبي 3 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الأخضر 6 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الملوخية بين 3 و5 جنيهات، كما سجلت الفاصوليا سعر يتراوح بين 5.5 و6.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الجزر بدون عروش بين 1.5 و3.5 جنيه، كما اختلف سعر الباذنجان البلدي بين 2.25 حتى 3.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه، واختلف سعر كيلو الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 1.5 حتى 2.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي من 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

فيما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الثوم بين 7 حتى 11 جنيها، وتراوح سعر الفلفل الألوان بين 5 و8 جنيهات، كما تراوح سعر البصل بين 1.25 و2.25 جنيه، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.