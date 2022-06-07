أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 7-6-2022

تمد الخضروات الجسم بالفيتامنيات المختلفة التي يحتاجها، فهي تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض إذا تم تناولها بشكل دوري، كما أنها مصدر غني بالفيتامينات المختلفة التي يحتاجها الجسم مثل فيتامين سي وأ وب والبوتاسيوم وغيرها.

وللراغبين في الحفاظ على رشاقة جسدهم فنجد أن الخضروات تحتوي على سعرات حرارية منخفضة وتقدم قيمة غذائية كبيرة للجسد، فهي تحمي من أمراض القلب والسكر وغيرها.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في الأسواق وسوق العبور اليوم الثلاثاء 7 يونيو وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو الطماطم بين 10 و12 جنيها للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو الجزر أصفر دون عروش 5 جنيهات، وسجلت البسلة سعر8 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل القلقاس سعر 10 جنيهات، وسجلت الملوخية سعر 10 جنيهات للكيلو.

كما سجل سعر كيلو البصل الذهبي 3 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الأخضر 6 جنيهات، وسجلت الكوسة سعر 9 جنيهات، أما الباذنجان الأسود الرومي والعروس سجل سعر6 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الفاصوليا اختلف بين 5 و7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي تراوح بين 2 و3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

وتراوح سعر الفلفل الألوان بين 5 و8 جنيهات، كما سعر كيلو الملوخية تراوح بين 3 و5 جنيهات، واختلف سعر كيلو الكوسة بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه، كما تراوح سعر البصل بين 1.25 و2.25 جنيه، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيهات، كما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات.