مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-6-2022 في محافظات مصر، تعد مسار بحث كثير من المسلمين، لحرصهم على أداء الصلاة في مواعيدها الرسمية.

وتواصل هيئة المساحة بشكل يومي، تحديث مواعيد ومواقيت الصلاة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما تحرص أيضا بوابة «الوطن» استمرارا لخدماتها المتواصلة، على نشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس، نقلا عن الموقع الإلكتروني الرسمى للهيئة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:8 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر في الإسكندرية: الساعة 3:8 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:38 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 7:03 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:06 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:00 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:20 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:19 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:45 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:13 مساءً.