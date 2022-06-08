مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-6-2022 في محافظات مصر

يهتم المواطنون بمتابعة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات بشكل يومي، وتقدم الهيئة المصرية للمساحة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، لكي يعود إليها المسلمون بمختلف الأنحاء لأداء فريضة الصلاة في أوقاتها المحددة لذلك.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو وفق الهيئة المصرية للمساحة، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:38 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:05 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:03 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:20 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:48 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:13 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:40 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:06 مساءً.