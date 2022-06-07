مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-6-2022 في محافظات مصر

تواصل هيئة المساحة، الإعلان بشكل يومي عن مواعيد ومواقيت الصلاة، وذلك من خلال موقعها الرسمي، بحيث ترصد مواقيت الصلاة في كل محافظات الجمهورية؛ إذ يفضل قطاع عريض من المسلمين، أداء فريضة الصلاة فى موعدها المحدد، لهذا يعتبر البحث عن مواقيت الصلاة ذات أهمية كبري لهم.

وتقدم «الوطن» استمرارا لخدماتها المختلفة، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:9 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر في الإسكندرية: الساعة 3:9 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:38 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 7:02 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:07 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:00 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:21 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:19 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:44 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:12 مساءً.