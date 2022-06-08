«الصحة العالمية»: الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض جدري القرود

قال مدير الطوارئ بمنظة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، الدكتور رتش برنيان، إنّ معظم الإصابات التي وجدت بين مصابي جدري القرود كانت للرجال أكثر من النساء، خاصة الذين يمارسون الجنس، وفيما يتعلق بالفئة العمرية الأكثر من 20 عاما.

أكثر الفئات عرضة للإصابة بجدري القرود

وأضاف الدكتور ريتش، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمنظمة، للاطلاع على مستجدات مرض جدري القرود، أنّ أكثر الفئات عرضة لمضاعفات مرض جدري القرود هم الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وتابع المدير الطوارئ بمنظة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط: أنّنا ما زلنا في المراحل الأولى من هذه الفاشية، ونعلم من خلال خبرات سابقة أنّ الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، هم السيدات الحوامل والأطفال، وهناك حالات قليلة تستدعي الدخول إلى المستشفيات، كما أنّ الوفيات قليلة جدا، ومرتبطة بالعمر والمنطقة الجغرافية وواخمة المرض وأنماط انتقاله.

على الجميع تعلم دروس جائحة كورونا

من جانبه، وجّه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق المتوسط، أنّ الصحة ليست مهمة وزارة الصحة فقط في أي بلد، بل أصبحت مهمة لجميع أفراد المجتمع والمؤسسات، وعلى الجميع تعلم الدرس من خلال جائحة فيروس كورونا.

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنّه يجب الاعتماد على المعلومات من خلال المصادرالرسمية لها والموثوقة، كوزارات الصحة أو منظمة الصحة العالمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأحاديث من أي شخص أو وسيلة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنّ الخطر الأكبر من الأمراض، الاعتماد على شائعات ومعلومات مغلوطة وزيادة الرهبة والخوف لدى المواطنين.