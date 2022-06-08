«الصحة العالمية»: لقاحات جدري القرود متاحة لكن بكميات محدودة

قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنَّ مرض جدري القرود لا ينتقل فقط على طريق التلاصق، فمن الممكن أن ينتقل عن طريق التنفس، وهناك حالات أثبتت ذلك، مرض مشيرة إلى أنَّ لقاحات جدري القرود موجودة بالفعل ولكن بكميات محدودة.

لا نوصي بالتطعيمات على المدى البعيد

وأضافت مديرة إدارة البرامج، خلال كلمتها بفعاليات المؤتمر الصحفي، الذي تعقده المنظمة الآن، أنَّ هناك تعاون كبير بين منظمة الصحة العالمية والشركات الدوائية لزيادة مخزون اللقاحات، موضحة «لكن لا نوصي بالتطعيمات على المدى الواسع، إذ أن طرق الوقاية من جدري القرود هي التباعد قدر الإمكان في حال وجود مصابين بالفيروس والحرص على الاهتمام باستخدام الأدوات الشخصية وطهي اللحوم جيدًا».

الفرق بين جدري القرود والجديري المائي

وأوضحت «الحجة» الفرق بين جدري القرود والجديري المائي، مبينة أنَّ أعراض الجديري المائي تشبه أعراض مرض جدري القرود ولكن لا يحدث تضم في الغدد الليمفاوية وهو العرض الوحيد المميز لفيروس جدري القرود، أما الطفح الجلدي يكون أكثر في منطقة الوسط أسفل الجسد ولا يظهر في راحة اليدين والقدمين.