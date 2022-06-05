عاجل.. «الصحة العالمية»: 780 إصابة مؤكدة بجدري القردة في 27 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية ، إحصائية بشأن مصابي جدري القرود حول العالم، ونقل موقع «العربية»، في نبأ عاجل، عن منظمة الصحة العالمية، أنّ هناك 780 إصابة مؤكدة بجدري القردة في 27 دولة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ويعد فيروس جدري القرود من الفيروسات المتوطنة في إفريقيا، وسُمي بهذا الاسم نظراً لانتقاله من القرود إلى الإنسان، وبدأ ظهورهذا المرض في أوروبا خلال الشهر الماضي عن طريق مُواطن بريطاني سافر إلى نيجيريا حيث يعتبر المرض متوطن هناك وأثناء تواجده، ظهرت عليه أعراض تتفق مع مرض جدري القرود.