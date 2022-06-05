الصحة العالمية: مصر قادرة على نقل تكنولوجيا الدواء إلى أفريقيا

أعربت الدكتورة ماريانجلا سيماو، مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية لإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية، عن سعادتها بأن تكون مشاركة في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي في نسخته الأولى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضافت «سيماو»، خلال كلمتها بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ جائحة فيروس كورونا بيّنت أهمية تنويع قدراتنا الصحية، لأن القدرات الصحية فيما يخص بعض الأدوية والعلاجات متمركزة في بعض المجالات فقط.

وأوضحت أنّ مصر نفذت جهودًا ريادية في هذا البرنامج، وهو تنفيذ أنماط إقليمية تبين ماذا حدث على مستوى القدرات وتنميتها في القارة الأفريقية، وتعزيز التكنولوجيا فيما يخص الجائحة، متابعة: «لدينا تحديات وليست مشكلات لتعزيز التكنولوجيا الدوائية ونقلها، ومصر يمكنها تأدية الدور مع 5 بلاد أفريقية أخرى».

إنجاز كبير في مجال اللقاحات

وواصلت: «دون تعزيز القدرات التنظيمية لا توجد إمكانية لتعزيز التوزيع على المستوى الوطني وبين البلدان وعلى المستوى الدولي، وحققنا إنجازًا كبيرًا في مجال اللقاح مع منظمة الصحة العالمية».