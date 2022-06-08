لتحقيق الأمن الغذائي.. مشروعات زراعية عملاقة بمصر «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تحقيق الأمن الغذائي.. مشروعات عملاقة في قطاع الزراعة»، إذ استعرض ما شهدته مصر عبر مشروع المليون ونصف المليون فدان في نطاق شركة الريف المصري، بالإضافة إلى استصلاح 465 ألف فدان في مشروع تنمية شمال ووسط سيناء و650 ألف فدان في مشروعات أخرى بمحافظات الصعيد والوادي الجديد.

استصلاح نحو 6 ملايين فدان

وفي السنوات الـ8 الماضية، حققت مصر طفرة كبيرة غير مسبوقة في التاريخ، على مستوى التوسع الأفقي، لزيادة الرقعة الزراعية، وبلغ إجمالي مساحات الأراضي التي يتم استصلاحها نحو 6 ملايين فدان جديدة منها 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة على طريق الضبعة، و1.1 مليون فدان في مشروع تنمية جنوب الوادي «توشكى الخير».

تكلفة زراعة مليون فدان بلغت 250 مليار جنيه

وذكر التقرير أيضا، أنّ تكلفة زراعة مليون فدان بلغت 250 مليار جنيه، إذ يظل ما يتطلبه استصلاح هذه الأراضي من محطات رفع المياه وترع مبطنة لتوصيلها ومشروعات الري الحديث وغيرها من المتطلبات التي تسهم في تحقيق استدامة هذه الأراضي المستصلحة.

كما توسعت الدولة في مشروعات الزراعات المحمية بإنشاء 100 ألف صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومدينة العاشر من رمضان، وتم إنشاء 9 مزارع سمكية عملاقة بالمحافظات.