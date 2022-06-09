سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-6-2022 في البنوك المصرية

يهتم حاليا عدد كبير من المصريين الذين يستعدون للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، بالبحث عن سعر الريال السعودي، في البنوك المصرية والخاصة.

وتقدّم «الوطن» اليوم الخميس الموافق 9 يونيو، سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، مثل بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي، إضافة إلى بنك قناة السويس وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 9 يونيو، في بنك كريدي أجريكول نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء، في حين بلغ سعره في البنك التجاري الدولي نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وواصل سعر الريال السعودي استقراره لليوم التالي في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ نحو 4.97 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع، فى حين سجل سعره في بنك مصر نحو 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء، ووصل سعره اليوم في البنك المركزي إلى نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم، في بنك الإسكندرية، نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.96 جنيه للشراء، في حين بلغ سعره اليوم ببنك قناة السويس 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.99 جنيه للبيع.