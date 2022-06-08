محافظ كفر الشيخ: لن نتسلم أي طريق غير مطابق لشروط الرصف القياسية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة ورصف الطرق غرب مدينة كفر الشيخ، بدءا من امتداد شارع صبري القاضي المار من سوق الجملة والمتجه لطريق محلة موسى وسخا، كما تابع الأعمال الجارية في عدد من أحياء المدينة من أعمال تطوير وتوسعة.

المحافظ يشدد على الالتزام بالمواصفات القياسية لرصف الطرق

وشدد محافظ كفر الشيخ على رصف الطرق حسب المواصفات القياسية، مشيرا إلى أنه لم يتم استلام الطرق من المقاولين إلا بعد الالتزام بالمواصفات القياسية، «مش هنستلم طريق غير مطابق للمواصفات القياسية».

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة الطرق شرق العاصمة، وتحويل عدد من الشوارع لاتجاه واحد، لتيسير الحركة المرورية، والقضاء على الزحام والتكدس الذي تعاني منه عدد من أحياء المحافظة، خاصة وسط المدينة.

إنشاء المحاور الجديدة التي تربط غرب بشرق كفر الشيخ

كما تفقد محافظ الأقليم، استمرار إنشاء المحاور الجديدة التي تربط غرب بشرق العاصمة، والتي تساهم في سهولة انتقال السيارات من غرب لشرق العاصمة والتوجه لروافد الطريق الدولي الساحلي «طنطا، المحلة، بلطيم»، دون الحاجة للدخول لوسط مدينة كفر الشيخ.

يذكر أن كفر الشيخ تشهد إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة، للحد من الزحام والاختناق المروري، كما جرى إعادة رصف عشرات الطرق وإنشاء الكباري التي تسهل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات، فضلا عن أعمال توسعة مدخل العاصمة ونقل جزء من الموقف العمومي للسيارات إلى موقف جديد جرى إنشاؤه.