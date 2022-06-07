محافظ كفر الشيخ يشهد تنفيذ خطة إخلاء سريع بإدارة شرق التعليمية

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، اليوم الثلاثاء، خطة إخلاء سريع بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمقدم أشرف الصقلي، من الحماية المدنية، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وإيهاب النشرتي، مدير إدارة الأزمات بالمديرية، إضافة إلى طواقم من الإسعاف والحماية المدنية.

خطة الإخلاء استغرقت دقيقتين فقط

واستغرقت خطة الإخلاء دقيقتين فقط، وبمجرد إطلاق صفارة الإنذار، بدأ نزول العاملين والعاملات من الطوابق الثلاثة، الطابق الثالث أولا وعقب التأكد من إخلائه، تم إخلاء الطابق الثاني، وكان قد تم إخلاء الطابق الأول، وجرى إخماد نيران اشتعلت في أحد جوانب الإدارة عن طريق طفايات الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي، وتواجد فريق من الهلال الأحمر داخل الإدارة، وخارجها سيارات الحماية المدنية ومن خلفها سيارة الإسعاف وبها طاقم طبي.

كما تم التعامل مع إحدى الحالات طبياً، وقدم محافظ كفر الشيخ الشكر لكل المشاركين في خطة الاخلاء السريع وذلك ذلك ضمن الاستعدادات لمشروع التدريب العملي المشترك صقر 97 لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، والتي تشترك فيها كل المديريات والجهات المعنية في ظل انعقاد غرف عمليات مستمرة بديوان عام المحافظة والمديريات المعنية.

محافظ كفر الشيخ يشيد بتنفيذ خطة الإخلاء السريع بالإدارة التعليمية

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ خطة الإخلاء السريع بالإدارة التعليمية، موجها الشكر لقيادات مديرية التربية والتعليم والعاملين بها، وناقشهم فيما استفادوه من خطة الاخلاء، والهدف منها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن خطة الإخلاء والتدريب عليها من الضروريات المهمة، لأنها تساعد على توفير بيئة آمنة، وتقلل من فرص إصابة العاملين في المصالح الحكومية والمواطنين من المخاطر، في حالة الطوارئ، وتزيد الوعي والحس الأمني من خلال التوعية المستمرة للجوانب الأمنية داخل المصالح الحكومية والمنشآت العامة، وتؤدي إلى تطوير إجراءات الأمن والسلامة والانتباه إلى العوامل المساعدة لمواجهة حدوث الأزمات.