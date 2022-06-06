«شيلوا الزبالة».. محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إزالة الإشغالات من الشوارع

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة الاشغالات من شوارع العاصمة، لتظهر بمظهر لائق، مشددا على ضرورة تكثيف حملات النظافة، وتنظيم دوريات العمل، وتواجد العمال على مدار اليوم، قائلا: «شيلوا الزبالة دي من الشوارع».

جاء ذلك خلال تفقده الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة الشوارع، ومنطقة الموقف العمومي، وتوسعة طريق الموقف، خاصة المنطقة القريبة من كوبري المرور اتجاه، لتيسير الحركة المرورية بها، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتور العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء حاتم فايد مدير، مواقف سيارات الأجرة بكفر الشيخ.

تفقد طرق ومحاور غرب كفر الشيخ

تفقد نور الدين، عددا من الطرق والمحاور غرب وشرق العاصمة، ورصفها، لتحقيق السيولة المرورية، والأعمال الجارية، لتوسعة امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة، والمتجه لسخا ولمحلة موسى، لربط شرق بغرب العاصمة، كما وجه بسرعة الانتهاء من رصف المنطقة المجاورة لكوبري رافد الطريق الدولي، وتوسعة طريق الموقف المجاور لموقف بيلا الحامول.

وخلال تفقده عددا من الشوارع بوسط المدينة وشرقها، وجه المحافظ بسرعة إنهاء أي اختناقات تعاني منها عدد من مناطق بالعاصمة، مشددا على ضرورة الاهتمام بنظافة الموقف العمومي لسيارات الأجرة، وتنظيم حركة خروج ودخول السيارات، ورفع الإشغالات.

المحافظ يستمع لطلبات المواطنين

واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المواطنين، موجها بالتواصل معهم لتلقي طلباتهم والاستجابة لهم، خاصة الحالات الانسانية، قبل أن يؤكد على أنه سيتم الانتهاء قريبا من استكمال توسعة ورصف الشوارع بشرق العاصمة، لتظهر عاصمة المحافظة بالمظهر اللائق بها.

وشدد نور الدين، على أن الطريق حق للمواطنين، وأنه لن يسمح بالتعدي على الشوارع التي تعيق الحركة المرورية، وحركة سير المواطنين، لافتا إلى أن المحافظة حريصة على الظهور بالمظهر الحضاري والقضاء على الزحام والعشوائيات.