مجاهد عن التعليم الفني: «كليات الطب والهندسة على عيني.. بس الدنيا بتتغير»

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، تفاصيل الدراسة في المدارس التكنولوجية التابعة لوزارة الاتصالات باللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن الطلاب يتحدثون الإنجليزية كأنهم مولودون بها، ولديهم ثقة كبيرة، مشيرًا إلى أن المدارس التكنولوجية لها نظام، لافتا إلى أنهم يتيحون لطالب التعليم الفني بعد حصوله على شهادة الدبلوم أن يلتحق بالتعليم العالي، حيث تعمل وزارة الاتصالات على توفير أقسام مناسبة لخريجي مدارسها بالكليات.

الطب والهندسة على عيني لكن الدنيا بتتغير

وأوضح مجاهد، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TeN»، أن الدنيا تتغير «كليات الطب والهندسة على عيني.. ولكن الدنيا بتتغير»، لافتا إلى أن مصر بها عدد من المهندسين يماثل العدد الموجود في ألمانيا، متسائلًا: «هل الاقتصاد المصري مثل الألماني؟»، مؤكدا أن هناك مجالات تعليم جديدة، حيث إنهم يدرسون مع وزارة التعليم العالي إمكانية أن يدرس الطالب خريج التعليم الفني في الجامعة ويعمل في نفس الوقت.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنهم يعملون على إنشاء مراكز التميز وهى تشبه مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ولكن لا يشارك فيها مستثمر واحد، وإنما عدد من المستثمرين، مؤكدًا أنه سيوقع الأسبوع المقبل بروتكول مع عدد من المستثمرين المصريين لتأسيس مركز التميز رقم 4 في مصر في مجال القطاع الهندسي.

نتلقى مساعدات فنية من الاتحاد الأوروبي وألمانيا

ولفت مجاهد، إلى أن مركز التميز نموذج جديد في مصر على النظام الألماني، وسيسير بمنهجية الجدارة والمهارة التي تم تطويرها، مشيرًا أنهم يتلقوا مساعدات من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وأغلبها مساعدة فنية.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنهم يستهدفون وجود 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030، ولكن هذا الرقم ليس مرضيا للقيادة السياسية، منوها بأن هناك مدرسة تكنولوجية في مجال الحلي والمجوهرات، معتبرًا أن طلاب المدرسة «حاجة تفرح».