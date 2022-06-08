مجاهد: التعليم الفني التجاري يتسبب في الزواج المبكر

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن عدد الطلاب بالتعليم الفني التجاري، لافتًا إلى أن عددهم يصل لـ 800 ألف طالب وطالبة من إجمالي 2.2 مليون طالب في كل أنواع التعليم الفني، ويتسم التعليم الفني التجاري بأن نسبة الإناث بالتعليم الفني بالنسبة للذكور مرتفعة جدا، وهو أمر غير موجود في أنواع التعليم الفني الأخرى، معتبرًا أن التعليم التجاري الفني هو أحد أسباب الزواج المبكر، مشددًا على أن تطوير التعليم الفني التجاري سيساهم في الحد من ظاهرة الزواج المبكر، وتأخير سن الزواج نوعا ما، فضلا عن أنه سيقلل نسبة البطالة بين الفتيات في هذا السن.

هذا الوضع يجب وأن يتغير خلال الخمس سنوات المقبلة

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TeN»، أن الفتيات بالقرى الملتحقات بالتعليم الفني التجاري يتخرجن في عمر 18 عاما، ومن ثم يكون هناك زواج مبكر، مؤكدًا أن خريجي كليات التجارة يزاحمون خريجي التعليم الفني التجاري في سوق العمل، مضيفا أن هذا الوضع يجب وأن يتغير خلال الخمس سنوات المقبلة.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى التعليم الفندقي من أنواع التعليم الفني الجيدة جدا، ويقبل الشباب على الالتحاق بها لأنهم يجيدون به فرص عمل.