طفلة تدعم «شفاء الأورمان» في الأقصر بـ«خرطوشة» على روح جدها

«نور الرفاعي»، طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، أقدمت على خطوة مميزة لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان، الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، حيث تبرعت بمبلغ جمعته في حصالتها، لعمل «خرطوشة» صدقة على روح جدها، للمساهمة في دعم علاج الأطفال بالمجان داخل المستشفى.

«نور» تبرعت بمصروفها لمستشفى شفاء الأورمان

استقبل فريق العلاقات العامة بمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، الطفلة «نور»، خلال زيارتها للمستشفى، لتقديم تبرع مختلف من نوعه، حيث جمعت مبلغاً مالياً في حصالتها، من مصروفها الشخصي على مدار الفترة الماضية، وذلك للتبرع به للمستشفى، وعمل «خرطوشة» صدقة على روح جدها، وذلك لدعم أطفال السرطان بالصعيد.

مدير المستشفى: «نور» تقدم نموذجاً لأبناء الصعيد

من جانبه، وصف الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن ما قامت به الطفلة نور الرفاعى يعتبر نموذج يحتذى به، حيث أنها تبرعت لعمل خرطوشة على روح جدها، وأكد أن ذلك التصرف الرائع فرصة وبوابة لجميع أبناء الصعيد لدعم ذويهم، الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أول صرح طبي لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر والصعيد بأكمله بالمجان تماماً.