رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022، بنسبة نجاح 71%، بحضور أكثر من 19 ألف طالب وطالبة.

وتقدم المحافظ بالتهنئة لكل طلاب الشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح الدائم، مشيرًا إلى أن نسب النجاح بين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة «الإعاقة السمعية»، بلغت 100%، فيما بلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الأقصر

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم، للنتيحة من هنا، وكتابة رقم الجلوس، والضغط على خانة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، ثم كتابة رقم الجلوس، والضغط على خانة إظهار النتيجة.

20 ألف تقدموا للامتحانات

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه تقدم لأداء الامتحانات 20348 طالبًا وطالبة منتظمين، حضر منهم 19924، مقابل غياب 424، فيما بلغ عدد الناجحين 14189 طالبًا، مقابل 6159 راسبًا، بنسبة نجاح 71.22%.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن 13 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في الامتحانات، وهم:

- مريم محمد إبراهيم أحمد، مدرسة المساوية الإعدادية بإدارة إسنا.

- كارين بيتر فاروق، مدرسة الأقصر الإعدادية بنات بإدارة الأقصر.

- رحمة محمود محمد سيد، مدرسة الشيخ رزق الإعدادية بإدارة إسنا.

- كيرلس جوزيف ماهر وردي، مدرسة الأقباط الإعدادية بإدارة الأقصر.

-ارولا صموئيل فاروق أيوب، مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، بإدارة الأقصر.

- محمد عماد الدين محمد فؤاد، مدرسة أم المؤمنين الإعدادية المشتركة بإدارة أرمنت.

- عبد الله محمد أحمد أبو الحمد، مدرسة أرمنت الإعدادية الحديثة بإدارة أرمنت.

- هاجر أسامة عبد الله رسلان، مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات بإدارة الأقصر.

- رامز رضا صابر رزق الله، مدرسة الأقباط الإعدادية بنين بإدارة الأقصر.

- رامز رضا صابر رزق الله، مدرسة الأقباط الإعدادية بنين بإدارة الأقصر.

- مينا كندي زكي ناشد، مدرسة الأقباط الإعدادية بنين بإدارة الأقصر.

- مريم نصر عبد العزيز محمد، مدرسة الأقصر الإعدادية بنات بإدارة الأقصر.

- يوسف تامر عبد الحارث نصر، مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية لغات بإدارة الأقصر.

- همسة أحمد جادو نبيه، مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية لغات بإدارة الأقصر.