رئيسا جامعة الأقصر والبورصة يفتتحان معرضاً للملابس بأسعار رمزية

افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، معرضاً للملابس بكلية الفنون الجميلة، بحضور الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، وذلك على هامش زيارة رئيس البورصة للجامعة لتوقيع برتوكول تعاون مشترك.

مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة

وأوضح الدكتور محمد محجوب أن المعرض يأتي بالتعاون مع مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، وسيكون بأسعار رمزية، وستؤول عوائده لصالح طلاب الجامعة المتعثرين، وذلك للتخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم، وذلك لحرص الجامعة على إقامة مثل هذه المبادرات والمعارض الطلابية بمختلف الكليات لخدمة الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعرض يضم عدداً كبيراً من قطع الملابس مختلفة الأنواع، والتي تباع بأسعار رمزية، مشيراً إلى أن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب.

بروتوكول تعاون بين البورصة وجامعة الأقصر

ووقع رئيسا جامعة الأقصر والبورصة المصرية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين البورصة والجامعة، لتنمية الوعى المالي والاقتصادي لدى الطلاب وتعريفهم بكل ما يرتبط بأسواق المال وإدارة المحافظ المالية وكل أنشطة البورصة، بحضور أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة البورصة، وجمال سيد، أمين عام الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد محجوب أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستتثمار والادخار التراكمي، لتعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر، وانطلاقاً من رغبة البورصة المصرية وجامعة الأقصر في تدعيم التعاون بينهما، وكذلك تعريف طلاب الجامعات، الذي يُنظر إليهم باعتبارهم جيل المستقبل، بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال البورصات بكل الوسائل النظرية والتطبيقية، وفي ذات الوقت لضمان تحقيق الهدف المطلوب.

تعزيز قدرات الطلاب في الاستثمار

وأضاف رئيس جامعة الأقصر أن بروتوكول التعاون مع البورصة يهدف إلى تعريف وتوعية الطلاب بالثقافة المالية والاستثمار والادخار وممارسات أسواق المال، من خلال برامج تدريبية وورش عمل، يتم تنظيمها بالتعاون بين الجهتين، ويساعد على تنفيذ رؤية الجامعة في ربط الدراسة النظرية بالجانب العملي والتطبيقي، وتنمية مهارات الطلاب، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع إدارة البورصة المصرية، خطوة استراتيجية مهمة تعزز من قدرات الطلاب، وتسهم في تنويع معارفهم في مختلف التخصصات، وبالأخص أسواق المال، وكيفية الاستثمار والادخار، وهو ما يجعلهم مؤهلين وفق احتياجات سوق العمل.