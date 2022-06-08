الكشف الطبي على 1623 مواطنا ضمن قافلة «حياة كريمة» بالغربية.. «صور»

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ان المبادرة الرئاسية نظمت قافلة طبية كبرى بقرية نهطاى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع جامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور حمدى شعبان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والمنسق الطبي بالقطاع الطبي الدكتورة زينب سامي.

توقيع الكشف الطبي على 1623 مواطنًا

وشهدت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ1623 مواطنًا من أهالي القرية، كما تم تحويل 82 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد والمخ والأعصاب.

وكشفت مؤسسة «حياة كريمة» عن إنجازات المبادرة الرئاسية في قرى محافظة الإسكندرية، والتي تتم على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ تحققت نسب إنجاز كبيرة في قرية بهيج والغربانيات وبرج العرب القديم وقرية أبو صير، وكانت أبرز الإنجازات التي تمت في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والرياضة والصرف الصحي وغيرها.

حياة كريمة: مسبناش حاجة إلا وعملناها عشان نغير حياة آلاف الأسر

وأكدت مؤسسة حياة كريمة في منشورها على «فيس بوك»: «مسبناش حاجة إلا وعملناها، عشان نغير حياة آلاف الأسر في قرى المحافظة حياة كريمة.. لكل مصري ومصرية».