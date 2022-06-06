حياة كريمة: تجهيز 200 فتاة بالغربية ضمن برنامج تأهيل المقبلات على الزواج

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن تجهيز 200 فتاة بالغربية ضمن برنامج تأهيل المقبلات على الزواج، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الأجهزة الكهربائية على 200 عروس اليوم، في السادسة مساء ضمن حفل كبير بالتعاون مع الصافي جروب في محافظة الغربية، بحضور ممثلي مؤسسة حياة كريمة وشركة صافي والقيادات التنفيذية للمحافظة وجامعة طنطا.

برنامج تأهيل المقبلات على الزواج بالغربية

وكانت قد شاركت حياة كريمة في فعاليات تأهيل وتدريب الفتيات المقبلين على الزواج بمحافظة الغربية، بهدف تدريب 200 فتاة من المقبلات على الزواج، بالتعاون مع شركة صافي بمحافظة الغربية.

تعاون بين حياة كريمة والإرشاد الأسري بمركز الأزهر للفتاوي

وأوضحت المؤسسة أن التدريب استمر على مدار يومي (الجمعة والسبت) الماضيين وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج التوعية والإرشاد الأسري بمركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية وصندوق مكافحة الإدمان، وتناولت الفاعلية التوعية بأحكام الزواج، الترابط الأسري، التعامل بين الزوجين، فن إدارة الخلاف، بالإضافة إلى محاضرات توعوية عن مكافحة الإدمان وغيرها.