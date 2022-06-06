إنشاء محطة مياه ومشروعات خدمية بقرى «حياة كريمة» في ملوي

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعدد من القرى التابعة لمركز ملوي، اليوم الاثنين، حيث أكد المحافظ حرص القيادة السياسية على وصول كافة الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، من خلال المشروعات التي تشهدها أرض المحافظة.

رافق محافظ المنيا، خلال الجولة، كل من اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، والمهندس رجب السعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبدالحميد البركاوي، وكيل وزارة الري، وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب، وجهاز التعمير، والجهات المعنية.

حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال

تابع محافظ المنيا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم وأضخم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.

كما تابع المحافظ، خلال جولته، أعمال إنشاء محطة المياه جنوب مدينة ملوي بطاقة 450 لتر/ ثانية، لخدمة أكثر من 800 ألف مواطن، وبتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون جنيه، كما تابع عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية «قلندول»، حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، وكذلك المجمع الزراعي.

تخصيص أرض تابعة للري لوحدة الإسعاف

كما التقى محافظ المنيا عدداً من أهالي قرية «قلندول»، واستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، موجهاً بالعمل على حلها، كما شهد المحافظ، خلال جولته، أعمال تسليم مديرية الري للأرض المخصصة لوحدة إسعاف سريع بقرية الروضة.

ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي بالتنسيق مع الري لرفع جميع التراكمات والمخلفات بترعة الديروطية ، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، بهدف دفع عجلة التنمية الشاملة التي من هدفها تقديم كافة الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن كافة الأجهزة التنفيذية مسخرة لتقديم جميع الإمكانيات المتاحة وتنفيذ كافة المشروعات التنموية.